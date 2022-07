Gli schiamazzi la disturbano, anziana prende il fucile e minaccia dei ragazzini

I ragazzini in strada fanno troppo rumore e lei, per allontanarli, imbraccia una fucile e dal balcone della sua casa li minaccia di sparare se non la smettono. La reazione è quella di una donna di 77 anni di Licodia Eubea, nel Catanese. E' stata denunciata con l'accusa di omessa custodia e munizionamento.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, quando a 112 è arrivata la segnalazione di un cittadino il quale ha riferito che la donna stava seminando il panico tra i ragazzi in strada perché imbracciava il fucile. Ai carabinieri giunti sul posto, la donna ha riferito che poco prima, per intimorire i ragazzi e farli allontanare, aveva preso il fucile. Quei ragazzi, dal suo punto di vista, disturbavano con schiamazzi la sua tranquillità.

L'anziana era in compagnia del figlio. Nella loro casa, appoggiati a un mobile nella stanza da letto della donna, c'erano due fucili calibro 12. I militari, da un contestuale e preliminare accertamento documentale agli atti della Stazione, hanno verificato che la donna era legalmente proprietaria delle armi e di 80 cartucce dello stesso calibro, delle quali, però, ha riferito di non essere in possesso, frutto di una vecchia donazione del padre ormai morto.