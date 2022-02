Donna muore in casa, il cadavere trovato su una poltrona dopo due anni

Muore nella sua casa, da sola. E nessuno se ne accorge. Il corpo resta sulla poltrona e viene ritrovato due anni dopo. E' quanto accaduto a Como. Il cadavere di Marinella Beretta, 70 anni, è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì in avanzato stato di decomposizione. Era seduta in salotto. L'anziana, originaria di Erba, era morta probabilmente da oltre due anni. Non aveva parenti o amici prossimi. Nessuno si era insospettito non avendo sue notizie.

La donna, originaria di Erba, è stata stroncata da un malore mentre era sulla poltrona. Proprio dove è rimasto il corpo fino al ritrovamento. Aveva venduto la casa nella periferia di Como a un cittadino svizzero, ma ne aveva mantenuto l'usufrutto. Alcuni residenti della zona nei giorni scorsi hanno chiamato il proprietario dell'immobile, che ritenevano disabitato, per questioni legate alla manutenzione del verde. È stato l'uomo a chiedere l’intervento della polizia, preoccupato perché già da mesi non riusciva a contattare l’anziana donna. La casa era chiusa dall’interno.

La salma della 70enne è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna, in attesa che la procura decida se effettuare o meno l'autopsia.