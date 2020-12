L'anziana morta d'infarto in Rsa dopo aver rivisto la figlia in videochiamata: "Il cuore non ha retto"

Per le restrizioni anti-Covid, l'anziana non poteva incontrare nessuno da qualche tempo, neanche i parenti più stretti. Il dramma scuote la "Casa Albergo" di Montichiari, che ospita 92 persone: ora ricorrerà alla tenda degli abbracci per ridurre le distanze

Tutti scossi: il cuore non ha retto. Tragedia in una Rsa del Bresciano. Una anziana donna, ospite della "Casa Albergo" di Montichiari (Brescia), è morta di infarto dopo aver visto la figlia in videochiamata dopo tanto tempo.

L'anziana morta di infarto in Rsa dopo aver visto la figlia

Per le restrizioni anti-Covid, l'anziana ( e come lei gli altri ospiti) non poteva incontrare nessuno da settimane, neanche i parenti più stretti. I gestori della struttura hanno pensato di renderla felice permettendole almeno di parlare con la figlia online. Purtroppo il suo cuore non ha retto ed è morta per arresto cardiocircolatorio.

La Rsa ospita al momento 92 pazienti e ha deciso di realizzare prima delle festività una 'tenda degli abbracci', ovvero una struttura con pareti in plastica rigida e al centro un velo morbido dotato di maniche, In questo modo ospiti e parenti si possono incontrare, e toccare, in piena sicurezza.

A raccontare tutto è Ferruccio Capra, il presidente di Montichiari Multiservizi che gestisce l'Rsa, che lo ha spiegato ieri durante la seduta del Consiglio Comunale: "Si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso così di farle incontrare, madre e figlia, online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto. E' stato un giorno terribile" ha riferito sottolineando la sofferenza dei pazienti per essere isolati dai loro cari, a causa delle norme anticovid.

Ora la tenda degli abbracci "permetterà agli ospiti - ha aggiunto Capra - di sentire soprattutto che i loro cari non li hanno lasciati, di comprendere che i familiari ci sono e non li hanno abbandonati".