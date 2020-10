L'anziana che ha passato la notte in ambulanza perché l'ospedale non aveva posti

Ha passato almeno dieci ore a bordo di un'ambulanza, notte compresa, aspettando che si liberasse un posto per i malati di coronavirus. È quanto accaduto a Roma ad un'anziana di 85 anni con problemi respiratori e malata anche di Alzheimer. La donna era ospite della Rsa Anni Azzurri, dove c'è un focolaio.

Ospedale senza posti a Roma: anziana passa la notte in ambulanza

È stata la struttura a chiamare il 118 che ha portato la paziente al San Filippo Neri. Ma nell'ospedale non era ancora stato riattivato il reparto Covid e non c'erano posti a disposizione, nemmeno nella parte del pronto soccorso dedicata a questi malati. Solo nelle prime ore della mattinata è stato trovato un letto per lei nel pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri di Roma e dopo che era stato accertato che l'anziana aveva anche contratto una polmonite.

Un caso purtroppo non isolato tanto che la Regione Lazio, al termine della task force Covid-19 del 20 ottobre, per voce delll'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha annunciato l'incremento di 1.035 posti letto a disposizione per un totale di 2.518 posti letto, di cui 503 di terapie intensive e sub intensive: "Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutte le strutture interessate per lo sforzo straordinario che stanno compiendo", ha commentato D'Amato.