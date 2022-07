Anziana picchiata e presa a morsi dal figlio: "Aiutatemi"

Una vita familiare da incubo, fatta di violenze e umiliazioni, a cui hanno messo la parola fine i carabinieri di Catania. Una donna di 74 anni, malmenata dal figlio 49enne, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e denunciarlo. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato e arrestato.

Secondo quanto ricostruito, la donna per lungo tempo è stata bersaglio di violenze da parte del figlio che spesso avrebbe fatto abuso di alcol. Solo dopo l'ultimo episodio è scappata, rifugiandosi a casa di una conoscente. La donna ha chiamato i carabinieri e l'anziana, che aveva sul corpo lividi e anche segni di morsi, ha raccontato cosa era costretta a subire. Prima di essere accompagnata in ospedale, ha detto di non aver mai denunciato il figlio per paura di fare del male a lui ma anche per timore di ritorsioni. Stremata, per difendersi e tutelare anche il marito, ha deciso di raccontare tutto.