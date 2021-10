Aveva già causato altri incidente stradali, ma non erano state coinvolte delle persone. Poi lei, una donna di 93 anni, ne ha combinata un’altra, più grave questa volta perché ha investito una donna e poi non si è neppure fermata per prestarle soccorso. Succede a La Spezia, dove una pattuglia della Polizia municipale, che si trovava poco lontano, ha inseguito e bloccato l’anziana che, da agosto a oggi, era già stata protagonista di altri quattro incidenti stradali.

In quelle occasioni però gli agenti non avevano potuto fare altro che segnalare agli uffici competenti l'ultranovantenne, per una eventuale revisione della patente. Adesso non ci sono stati dubbi e la 93enne è nei guai. I vigili infatti, dopo i rilievi dell’incidente, hanno ritirato la patente all’anziana, azzerato i punti e l'hanno denunciata per fuga e omissione di soccorso.