"Sono sola e non mangio da giorni", i poliziotti arrivano con la spesa

Un gesto piccolo, ma di grande umanità. Che vale più di un arresto, un inseguimento o qualsiasi altra operazione per la quale si è scelto di indossare una divisa. Quello degli agenti Alessandro Puccia e Pierluigi Pitoscia, in servizio sulle volanti della polizia di Livorno, è un atto di generosità spontaneo, immediato, meritevole di essere raccontato. I due agenti hanno rassicurato un'anziana signore che, in evidente difficoltà e senza nessuno cui chiedere un aiuto, ha chiamato la centrale operativa, implorando un po' di compagnia e palesando la necessità di mangiare qualcosa: "Sono sola e senza cibo, aiutatemi" le parole della donna al 112.

Immediato, dunque, l'intervento dei poliziotti che, dopo aver fatto la spesa, sono andati a casa della 91enne consegnandole generi alimentari quali pasta, uova, latte, fette biscottate e formaggio. Non solo, Puccia e Pitoscia sono infatti rimasti insieme a Wally (questo il nome della signora), dedicando all'anziana un po' del loro tempo. Un momento di conforto particolarmente apprezzato dalla 91enne che ha infine ringraziato gli agenti per la generosità dimostrata e la tempestività di intervento.

Continua a leggere su Today.it...