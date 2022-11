Anziana uccisa e trascinata per otto chilometri: identificato il pirata della strada

È stato individuato l'uomo che ieri ha investito una donna in strada, trascinandola per otto chilometri e uccidendola. Ne è convinta la polizia stradale delle Marche che, dopo aver visionato alcune telecamere di sorveglianza e raccolto delle testimonianze, ha ricostruito il fatto, identificando il presunto pirata della strada.

La tragedia sulla strada è avvenuta a Marzocca di Senigallia, provincia di Ancona, dove Sigrid Tschope, 81 anni, stava attraversando la strada insieme al suo cane. Secondo la polizia, il fatto è avvenuto in due momento. Prima è arrivato un furgoncino che ha investito il cane, uccidendolo sul colpo. Poi, di fronte all’incidente, un’altra auto proveniente da dietro, ha sorpassato. Nella manovra avrebbe agganciato la donna, trascinandola per diversi chilometri. Infatti il corpo dell’anziana è stato ritrovato quasi a otto chilometri di distanza. La donna dunque non è stata colpita nel primo scontro. Il primo mezzo ha colpito solo l’animale. Poi è arrivato un suv grigio condotto da un 60enne di Senigallia. È infatti quest’ultima a rischiare l’accusa di omicidio stradale.

La polizia stradale ha utilizzato le telecamere di videosorveglianza per capire come sia effettivamente morta Sigrid Tschope. A notare il corpo dell'anziana, sul ciglio della strada, era stato un automobilista di passaggio. Il primo schianto era però avvenuto davanti alla stazione ferroviaria di Marzocca. Il conducente di un furgone non ha fatto in tempo a schivare l'animale, che forse era stato già investito da un altro mezzo, e ha avvisato le forze dell'ordine, rimanendo ad attenderle sul posto.