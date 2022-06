Anziana truffata: "Sua figlia ha investito e ucciso un bambino di 3 anni"

Continuano a crescere le truffe ai danni degli anziani. Una donna di 75 anni di Fiumana, in provincia di Forlì, è stata vittima di una tentata truffa. Nella giornata di ieri 30 maggio, la 75enne ha ricevuto una chiamata da una persona che si è finta sua figlia, la quale le ha raccontato di aver avuto un incidente stradale e di aver investito, con la propria automobile, un bambino di tre anni, che era morto. Dopo l’assurdo racconto è giunta la richiesta. La truffatrice ha quindi chiesto alla donna di raccogliere 5mila euro di cauzione per non finire in galera.

A distanza di poche ore dalla chiamata con la presunta figlia, la 75enne ha ricevuto la visita di un sedicente carabiniere che confermava l’accaduto. L’anziana donna in secondo momento sarebbe stata raggiunta da un’altra persona, che avrebbe vestito i panni di un avvocato, per la raccolta del denaro.

Il raggiro, in cui stava cadendo la donna, è stato però sventato quando la 75enne ha raccontato alla sua vicina la vicenda che ha coinvolto la figlia, sollevando dubbi e perplessità sull’accaduto. La donna è riuscita a riconoscere la truffa, evitando di essere l’ennesima vittima di un raggiro.