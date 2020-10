"Suo nipote ha il coronavirus, sono l'assistente del medico": così hanno rubato tutto ad un'anziana

Le hanno rubato tutto ciò che aveva in casa - soldi e oggetti di valore - agendo in pochi minuti e sfruttando la sua paura. Truffatori senza cuore in azione lunedì pomeriggio a Milano, dove una donna di 80 anni è stata raggirata e derubata. Con ogni probabilità ad entrare in azione, come sempre avviene in questi casi, sono stati due uomini: il "telefonista" (quello che si occupa di agganciare le vittime al telefono) e un "operativo", che scende in strada a raccogliere i frutti del "lavoro".

L'anziana truffata a Milano dal finto assistente del medico

Il raggiro è iniziato verso le 16, quando l'anziana - che vive in un appartamento in zona Niguarda - ha ricevuto una chiamata sul telefono di casa. L'uomo all'altro lato della cornetta le ha fatto credere di essere suo nipote e le ha detto di essere in ospedale perché risultato positivo al coronavirus. Così, avendone bisogno, le ha chiesto di raccogliere tutti i contanti e gli oggetti di valore e di consegnarli a un secondo uomo che l'avrebbe raggiunta da lì a poco.

E in effetti, come da copione, è proprio quello che è accaduto. Poco dopo, infatti, a casa della donna si è presentato un giovane che ha detto di essere l'assistente del medico che aveva in cura suo nipote, ha raccolto il bottino ed è sparito. È stata la stessa anziana, più o meno un'ora dopo, a dare l'allarme alla polizia, quando ha capito di essere stata truffata. Gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per risalire all'identità dei malviventi e sono ora sulle loro tracce. La vittima, dispiaciuta e provata, non ha saputo neanche quantificare il bottino che le hanno portato via i truffatori.