Coppia di anziani trovata morta in casa: cane veglia sui corpi per giorni

Dramma della solitudine a Udine, dove un’anziana donna gravemente malata è morta di stenti in casa dopo che il marito che si prendeva cura di lei è stato colto da infarto. Accanto ai corpi il cane della coppia, Black, che ha dato l’allarme continuando ad abbaiare per giorni, attirando l’attenzione dei vicini.

La ricostruzione

Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato Tatjana Bencan, 83 anni, deceduta sul proprio letto, dove era costretta da mesi a causa di una grave malattia. Poi sulla soglia della camera da letto il compagno Ivan Cozianin, 77 anni. Il medico legale ha escluso il coinvolgimento di terze persone. Si tratta, quindi, di morte dovuta a cause naturali.

Secondo le stime del professionista il decesso dell'uomo potrebbe risalire ad almeno cinque giorni prima del ritrovamento dei corpi. Lui sarebbe deceduto per un attacco di cuore, 48 ore dopo lei per mancanza di cure. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Accanto a loro il fedele pastore tedesco, che li ha vegliati per circa una settimana. Era stremato ma ancora vivo.