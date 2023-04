Trovati i corpi di 2 anziani in casa: erano morti da giorni

Secondo un primo esame esterno, i due erano lì da giorni e nessuno se ne era accorto. Solo oggi sono stati trovati i corpi di due anziani. Si tratta di Domenico Pacchiotto, 92 anni, e di sua sorella Luciana, 89 anni. Vivevano entrambi in un casolare di Bibiana, provincia di Torino.

A ritrovarli sono stati gli agenti della polizia municipale, allertata dai parenti che da un po’ di tempo non avevano più loro notizie. Quando i vigili del fuoco hanno buttato giù la porta, i cadaveri hanno spiegato il silenzio. Il comandante della municipale ha spiegato come in paese tutti li conoscevano come persone riservate, da poco erano state dimesse dal una residenza per anziani.

Infatti i due erano stati in una Rsa fino allo scorso novembre. Poi avevano deciso di tornare a casa, dove però, secondo i carabinieri, vivevano in condizioni precarie e di solitudine. Secondo una prima ricostruzione il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali, risalirebbe ad alcuni giorni fa. Le salme sono state trasportate alla camera mortuaria di Pinerolo per l'autopsia. Della vicenda si stanno occupando i militari dell’Arma.