Malore in spiaggia, muoiono due anziani: "Probabilmente è il caldo"

Due tragedie si sono consumate sulle spiagge salentine, lungo il litorale adriatico, all’incirca alla stessa ora, verso le 11,30, anche se in zone differenti. Come riportato da LeccePrima due turisti anziani sono stati colti da malori improvvisi mentre erano in un caso in acqua e nell’altro nei pressi della battigia. L'ipotesi è che il caldo possa essere stato fatale: oggi, almeno per quanto riguarda la provincia di Lecce, sono state raggiunte le temperature più alte del mese, arrivate anche a 36 gradi.

Una delle due vittime è Giorgio Fiocco, 71enne, originario di Latina. L’uomo si trovava nel Salento con la famiglia e questa mattina era a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, nella baia delle Due Sorelle. Quando ci si è accorti che non si muoveva più ed è stato trasportato verso la riva, c’era già ben poco da fare. È stato richiesto il soccorso del 118, ma è stato tutto vano. Sul posto sono intervenuti anche i militari della delegazione di spiaggia di San Foca, dipendenti dall'ufficio circondariale marittimo di Otranto.

Morto nel giorno del compleanno

Il secondo episodio si è verificato a Otranto, in un villaggio turistico. Qui ha perso la vita Luigi Enio, originario della provincia di Vicenza, ma residente ad Agliè, nel Torinese, 77 anni compiuti proprio oggi.

L'uomo ha accusato il malore praticamente appena messo piede nell’acqua della spiaggia centrale. I bagnini del resort si sono subito attivati per trascinarlo fuori e praticare i primi soccorsi, è stato chiamato il 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Otranto, ai quali sono stati delegati gli accertamenti, e la guardia costiera.