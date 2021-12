Anziano aggredito perché aveva chiesto di mettere mascherina in metro

È stato aggredito e colpito con un bottiglia di vetro alla testa, rimanendo gravemente ferito. Tutto perché aveva chiesto a due persone di mettersi la mascherina all'interno della metro, così come prevede la legge. L'accaduto verso le 8 di domenica scorsa nella stazione di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia.

La vittima, un signore italiano di 82 anni, si trovava all'interno della metropolitana, quando ha incrociato due giovani senza mascherina e li ha invitati a mettersela. Entrambi avevano bevuto molto alcol e si comportavano in modo molesto. Davanti alla richiesta dell'anziano, uno di loro, il più grande, ha risposto colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro, facendolo cadere per terra e ferendolo in modo grave. L’uomo è stato soccorso alla fermata immediatamente successiva. Intanto i presenti avevano dato l’allarme alle forze dell’ordine che hanno indentificato e fermato i presunti violenti.

L'aggressore sarebbe un 27enne italiano con precedenti ed è stato denunciato per lesioni aggravate, mentre l'amico, minorenne, è stato denunciato. L'82enne, invece, dopo aver ricevuto le prime cure dai soccorritori, è stato trasportato in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Milano, dove si trova in prognosi riservata per un trauma cranico e la frattura dell'osso frontale del capo.