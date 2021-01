Anziano bloccato dalla neve, i carabinieri corrono a portargli i farmaci salvavita

Non potendo andare in farmacia a recuperare i preziosi medicinali, il pensionato ha pensato di chiedere aiuto al 112

Un pensionato di 78 anni residente a Gorreto (Genova) ha contattato il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri per poter avere i farmaci salvavita di cui aveva bisogno.

L’anziano aveva ordinato in farmacia i medicinali ma non poteva andare a prenderli. Le sue precarie condizioni di salute, unite alla presenza di ghiaccio e neve dopo questi ultimi giorni di maltempo, infatti, gli rendevano impossibile uscire di casa e recarsi in farmacia. Viste le difficoltà, il pensionato ha pensato allora di risolvere chiamando il numero per le emergente.

Farmaci salvavita a casa, i carabinieri aiutano un anziano a Gorreto

La telefonata del pensionato è stata passata ai carabinieri, i quali una volta appurata la situazione si sono subito attivati per venire in soccorso dell’anziano di Gorreto, comune italiano di appena 87 abitanti della città metropolitana di Genova, al confine tra il Piemonte e l’Emilia Romagna, alla confluenza del torrente Dorbera e del fiume Trebbia nell'alta valle omonima.

I carabinieri del Comando Forestale di Montebruno hanno preso in carico il suo caso. Seppur impossibilitati all'utilizzo dei mezzi di trasporto per le condizioni meteo, i militari hanno provveduto al ritiro dei medicinali e a recapitarli all'uomo.