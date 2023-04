Il 70enne che si dichiara alla figlia (30enne) dell'amica: finisce male

La polizia è intervenuta venerdì sera (31 marzo) dopo le 22 a Tirrenia, in provincia di Pisa, per la segnalazione di una lite in abitazione. Sul posto gli agenti hanno identificato le due residenti, madre e figlia, quest'ultima una 31enne, insieme a un uomo, un livornese di 70 anni conoscente delle due donne.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano ha dichiarato di essersi invaghito della giovane figlia di lei, una 31enne. Nonostante la reazione negativa dei familiari della 31enne, l’uomo è rimasto lì insistendo nelle avances.

Il 70enne poi è risultato essere destinatario della misura cautelare preventiva del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per un anno dal settembre scorso. Così è stato accompagnato in questura e invitato a tornare a casa.