Anziano investe e uccide un pedone: la vittima aveva 70 anni

Tragedia nel Napoletano. Una persona anziana ha investe con la sua auto e ucciso un 70enne. È accaduto a Giugliano in Campania il 9 luglio. La vittima è Francesco Trinchillo, di 70 anni. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto. I carabinieri stanno svolgendo le indagini e raccogliendo elementi per arrivare a una soluzione rapida del caso. Il conducente dell'auto è stato ascoltato dai militari.