Aggredito da uno sciame d'api: morto

Stava armeggiando nei pressi di una arnia quando le api lo hanno aggredito, con decine di punture che gli sono costate la vita. È morto così un anziano a Carbonia, nel sud della Sardegna.

L’uomo aveva 81 anni ed era un apicoltore per passione e passatempo. Si trovava nell’arnia quando a un tratto le api si sono innervosite e hanno aggredito l’uomo. L’anziano aveva la tuta per proteggersi dalle api ma, secondo una prima ricostruzione era allacciata male. Le api sarebbero riuscire a entrare a contatto con la pelle dell’81enne, che ha riportato decine di punture. Troppe. Infatti gli sono costate la vita.

Sul posto sono arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è morto pochi istanti dopo essere stato punto, probabilmente per uno choc anafilattico.