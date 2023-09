Cade tra le fiamme mentre brucia delle sterpaglie: morto un anziano

Ha acceso il fuoco per incendiare alcune sterpaglie nel terreno di sua proprietà, ma poi per cause ancora da chiarire è caduto tra le fiamme. Dopo il ricovero in ospedale e una lunga agonia, l’anziano 87enne è deceduto.

L’incidente è avvenuto venerdì scorso 1° settembre nella frazione forlivese di Grisignano. L’uomo, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al centro grandi ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, con ustioni estese su gran parte del corpo che lo hanno portato alla morte.

