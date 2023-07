Anziano muore nella casa assediata dall'incendio

Un uomo di 98 anni è morto a Cardeto a causa degli incendi che stanno interessando la zona collinare a ridosso di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, l'anziano, costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l'abitazione in campagna in cui viveva.

La figlia e il genero nel tentativo vano di portarlo in salvo, hanno riportato ustioni ma senza gravi conseguenze.