Si cala con un tubo dalla finestra per andarsene dalla casa di riposo: anziano di 91 anni cade e muore

Tragedia nel Pavese. Giuseppe Carluccio è morto per le conseguenze di un incidente avvenuto mentre tentava di allontanarsi dalla casa di riposo in cui era ospite da settembre

Dramma a Robbio, nel Pavese. Un anziano di 91 anni, Giuseppe Carluccio, è morto per le conseguenze di un incidente avvenuto mentre tentava di allontanarsi dalla casa di riposo in cui era ospite dal settembre scorso. L'uomo è caduto mentre tentava di calarsi dal primo piano utilizzando un tubo di gomma come fune. Quando ha lasciato la presa, è precipitato a terra e l'impatto è stato violento. Quindi soccorsi, il ricovero per la frattura del bacino, e la notte successiva il decesso. La tragedia risale a due giorni fa.

L'anziano, molto attivo nonostante l'età avanzata, era rimasto vedovo da poco, secondo quanto scrivono oggi i quotidiani locali, la famiglia e gli operatori della struttura gli sono sempre stati molto vicini e nessuno riesce a spiegarsi le ragioni del tentativo di allontanamento. I carabinieri avrebbero raccolto varie testimonianze, non è stata presentata alcuna denuncia. L'episodio ha scosso la comunità locale.