Anziano muore in casa: i fratelli vivono con il cadavere per settimane

Secondo una prima ipotesi l'uomo sarebbe morto per un malore. A ritrovare il corpo, su cui non ci sono segni di violenza, è stata la polizia che ora indaga sull'accaduto. I fatti a Roma, nella zona di viale delle Province

Il cadavere di un uomo di 82 anni in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dagli agenti del commissariato di Porta Pia in un appartamento in zona viale delle Province, a Roma. A un primo esame sommario il cadavere non presentava segni di violenza, ma visto il tempo trascorso dalla morte il pm di turno, Maria Sabina Calabretta, ha disposto l’autopsia. A chiamare il 112 sono stati proprio i due fratelli della vittima, entrambi ottantenni. Nonostante i due vivessero con l’anziano deceduto, inizialmente non hanno saputo spiegare cosa sia esattamente accaduto all’uomo. Il personale sanitario ha quindi avvisato la polizia, che martedì è arrivata sul posto per avviare le indagini.

L’appartamento era in condizioni igienico sanitarie pessime, le stanze invase da oggetti di ogni genere, e ai poliziotti è apparso chiaro sin da subito che i tre fratelli vivevano in uno stato di estremo degrado e senza supporto da parte delle istituzioni. Sono stati dunque avvisati anche i servizi sociali per farsi carico dei due anziani in attesa di fare chiarezza su cosa sia successo, in particolare sui motivi per cui non sono stati chiamati prima i soccorsi.

Secondo RomaToday, l'ipotesi più probabile è che l'82enne sia morto a causa di un malore, e che i due fratelli non se ne siano accorti subito e siano poi stati presi dal panico, decidendosi a chiamare il 112 soltanto quando l’odore ha iniziato a farsi troppo forte. Non è chiaro se siano affetti da problemi psichici, non essendo seguiti dal servizio sanitario. Al momento non è però ancora stato escluso nulla, neppure che il ritardo nella segnalazione sia dovuto a motivi economici, magari per continuare a percepire la pensione del fratello morto.

Gli esperti della Scientifica hanno già condotto i rilievi a casa dei tre anziani fratelli, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e quanto tempo è trascorso dalla morte alla chiamata ai soccorsi.