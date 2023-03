Rintracciato (e denunciato) il furbetto del Telepass: è un 80enne

Si accodava alle auto ai varchi del Telepass per far alzare la sbarra e passare il casello autostradale senza pagare il pedaggio. Con questo stratagemma ha viaggiato gratis per ben 2 anni, ma alla fine è stato rintracciato grazie ai filmati delle telecamere. Il furbetto del Telepass è un insospettabile anziano ospite di una casa di riposo a Fiuggi. L’80enne, denunciato per il reato di 'insolvenza fraudolenta', ha accumulato circa 4mila euro di pedaggi autostradali non pagati. Potrà estinguere il reato pagando tutta la somma dovuta in una sola volta.

"Io non pago" ha detto all'avvocato "perché l'autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio". Il legale ha provato a convincerlo, invitandolo anche a raggiungerlo a studio per trovare insieme una soluzione, ma lui ha risposto: "Spiacente avvocato, io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l'autostrada da Fiuggi a Frosinone non c'è. Quando la fanno ci vengo".

I viaggi in autostrada risalgono al periodo 2020-2022 e riguardano sempre la A1. Il pensionato, benestante, viaggiava quasi sempre in orario serale o notturno, da Anagni o Ferentino verso Roma, Caserta e Napoli e viceversa. Lasciava la struttura perché si annoiava: "capirà, so' anziani" ha spiegato all'avvocato d'ufficio che lo ha contattato.

Continua a leggere su Today.it