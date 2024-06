"Mio figlio mi ha preso a padellate e mi ha versato acqua bollente addosso". Il racconto choc è di un uomo di 91 anni, vittima appunto del figlio che lo ha aggredito più volte. Violenze che, secondo quanto descritto dall'uomo - e da sua nipote - sarebbero andate avanti per molto tempo e che il pensionato ha descritto e denunciato, nonostante lo choc, agli agenti di polizia.

La vicenda, l'ennesima che ha portato alla luce una serie di maltrattamenti e abusi contro un anziano, è stata ricostruita dagli investigatori che lo scorso lunedì 17 giugno sono arrivati nell'appartamento dell'uomo nella zona di Torre Angela, periferia est di Roma. A chiamare il numero unico per le emergenze, poco prima delle 18, è stata la nipote dell'anziano, una ragazza di 22 anni, che si è anche frapposta mentre il nonno veniva aggredito in casa del padre della giovane, un uomo di 57 anni.

La ragazza, divincolandosi dal padre violento, ha chiamato aiuto. I poliziotti, accorsi, hanno così ascoltato le versioni dei due, bloccando il 57enne. L'anziano 91 anni e la nipote, entrambi portati in ospedale, hanno raccontato l'inferno a cui erano stati costretti a sottostare da anni.

Quando non cedeva alle pressanti richieste di denaro da parte del figlio, il pensionato veniva brutalmente aggredito. Il 57enne violento, infatti, in una occasione gli avrebbe lanciato contro acqua bollente, altre volte lo picchiava, oppure lo perdeva a padellate in testa o gli sbatteva la testa contro un mobile.

Le minacce

Una violenza tale da procurargli anche una serie di ferite molto profonde. Non solo, il figlio avrebbe anche minacciato il padre nel caso avrebbe voluto chiamare le forze dell'ordine: "Se chiami le guardie, ti lego in casa".

Il 91enne è stato medicato dei medici del Casilino e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sua nipote, invece, ne avrà per sette giorni. Il 57enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Ora è in carcere a Regina Coeli.