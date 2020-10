Sorpresa per un anziano ospite di una Rsa: gli fanno trovare il suo pianoforte, lui si commuove

La vista di quel pianoforte, il suo pianoforte, lo ha commosso fino alle lacrime. Con le mani tremanti, per l’età ma anche per l’emozione, ha iniziato a muovere le dita sui tasti, ritrovando subito il gusto di suonare.

Un video ha ripreso l’emozionante momento in cui un anziano ospite di una Rsa di Torino si è visto recapitare il suo pianoforte. Un po’ scordato, ma gli hanno assicurato che presto verrà un accordatore per accomodarlo.

A condividere il filmato su Facebook è stata la pagina del Gruppo Theron, che gestisce la Rsa Massimo D’Azeglio di Torino. “I nostri ospiti rivivono le emozioni di casa”, scrivono. “Al sig. Renato è arrivato il suo pianoforte, la sua gioia oggi ha riempito di commozione tutti noi. Grazie Renato e grazie alla famiglia Barba per questo dono e per aver portato la musica in RSA. Grazie di ❤️ Renato, rallegraci sempre con le tue melodie!”.