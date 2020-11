Insospettabile ladro a caccia di libri costosi: pensionato fermato dopo un colpo in libreria

I carabinieri lo hanno scoperto dopo aver rubato un volume di storia e un romanzo per un valore totale di 200 euro

Aveva trovato un sistema infallibile per rubare libri costosi nelle librerie di Genova. L’ultimo colpo qualche giorno fa, ma i carabinieri sono riusciti a scoprire l’insospettabile “ladro di cultura”: un 74enne residente nel quartiere del Castelletto, una elegante zona residenziale sulle alture sopra il centro storico.

I carabinieri hanno ricostruito il modus operandi dell’anziano. Il 74enne si recava in libreria e acquistava una rivista da cinque euro. Anziché uscire dal negozio, l’anziano continuava a gironzolare tra gli scaffali. Una volta scelto il libro di suo interesse, lo nascondeva dentro quella stessa rivista e usciva poi dalla libreria in tutta tranquillità.

Un paio di giorni fa però l’anziano è stato scoperto dopo aver rubato un libro di storia e un romanzo per un valore totale di 200 euro. Quando i carabinieri sono andati a casa sua hanno trovato altri libri e volumi costosi. Il 74enne ladro di libri è stato denunciato e ora sono in corso indagini per verificare quanti altri colpi può aver messo a segno.