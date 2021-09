Anziano solo e senza cibo chiede aiuto alla polizia: gli agenti gli fanno la spesa e gli cucinano un pasto caldo

Le volanti sono arrivate a casa del signor Alfredo con la spesa e cucinato per lui. Non aveva possibilità di mangiare regolarmente ed era in una situazione di grave indigenza e disagio sociale

Da giorni giorni era solo in casa, senza cibo, in difficoltà anche dal punto di vista economico e senza la possibilità di uscire. In soccorso di Alfredo, pensionato vedovo di 86 anni, sono arrivati però gli agenti di polizia.

L'anziano infatti ha deciso di chiedere aiuto e, appena ricevuta la segnalazione, come racconta LivornoToday, le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso subito si sono recate subito a casa di Alfredo, un anziano solo con problematiche economiche fortemente acuite dall'attuale, persistente crisi economica indotta dalla pandemia. L'uomo era in uno stato di totale abbandono e in una situazione di grave indigenza e disagio sociale.

Di loro spontaneità, gli agenti hanno si sono adoperati per fare la spesa per il signor Alfredo in modo che potesse provvedere a se stesso per alcuni giorni. Una volta arrivati a casa sua, gli hanno cucinato un bel pasto caldo, che l'uomo ha consumato accanto a loro. L'anziano è stato poi visitato dal personale medico. Il suo caso è stato segnalato alle competenti autorità per l'attivazione di un percorso di completa ed integrata presa in carico della situazione critica.