Anziano con le stampelle preso a calci nel parco per un pacco di sigarette

Un signore di 78 anni, con difficoltà di deambulazione, è stato picchiato e rapinato da un gruppo di uomini che lo hanno circondato e preso a calci, portandogli via un pacchetto di sigarette. Per l'aggressione, avvenuta ieri pomeriggio al parco delle Cascine di Firenze, è stato arrestato un senegalese 46enne, accusato di rapina aggravata e lesioni personali.

Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri è emerso che l'anziano sarebbe stato circondato e minacciato di morte da un gruppo di stranieri che gli hanno intimato di consegnare il denaro. Non avendo trovato soldi nel borsello, due di loro lo hanno tenuto per le braccia mentre un altro lo ha colpito con un calcio sulla gamba destra, dopo avergli frugato nelle tasche del giubbotto e portato via un pacchetto di sigarette. Il 46enne è stato trovato in possesso proprio delle sigarette rubate. L'anziano, che si reggeva solo grazie alle stampelle, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova: per lui fortunatamente solo una contusione giudicata guaribile in 7 giorni. Il senegalese, con vari precedenti, è stato trasferito presso il carcere di Firenze Sollicciano.