Aggredisce la moglie poi sui suicida con un coltello: l'orrore davanti ai figli piccoli

Dramma ad Anzola, in provincia di Bologna. Emergono i primi dettagli su quanto accaduto ieri mattina. Le indagini sono partite dopo la morte di un uomo in un appartamento di via Zucchini.

Anzola (Bologna): aggredisce la moglie e si suicida con un coltello

L'uomo ha aggredito la moglie e poi si è suicidato, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Borgo Panigale, coordinati nelle indagini dalla pm Elena Caruso. La tragedia si è consumata nella mattinata di eri, 6 aprile, in un appartamento al civico 12. La lite è scoppiata intorno alle undici alla presenza dei figli di 4 e 7 anni. L’uomo, un ingegnere, M.M.,avrebbe aggredito la moglie ferendola al volto e al collo, quando la donna è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto, l’uomo rimasto in casa si è ucciso tagliandosi i polsi e la gola per poi lanciare il coltello dalla finestra.

Dopo i primi accertamenti era subito parso chiaro che il coltello fosse spuntato al culmine di una violenta lite tra marito e moglie, entrambi 40enni. A chiamare le forze dell'ordine e il 118 alcuni vicini che avevano sentito le grida e visto la donna in strada con il volto coperto di sangue. Tutto è successo davanti ai figlioletti della coppia. L'uomo, dopo aver aggredito la moglie, avrebbe lanciato il coltello dalla finestra per poi afferrare una seconda lama e uccidersi in cucina. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, in codice di media gravità. Le sue condizioni non sono gravi. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.

Una famiglia conosciuta e ben voluta dai vicini, "rispettosi, sorridenti, si vedevano insieme nel cortile e nel parchetto a giocare con i bambini". Ieri mattina una lite, e poi l'orrore.