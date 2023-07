Tiene il cane legato alla catena: maxi multa di 6.750 euro

Una maxi-multa di 6.750 euro per maltrattamento animali. È la condanna emessa dal gip di Aosta nei confronti di un uomo residente a Quart (Aosta), proprietario di un pitbull. Oltre alla sanzione, è stata disposta anche la confisca dell'animale che è così stato assegnato definitivamente alle cure del canile regionale della Val D'Aosta.

I fatti risalgono ad agosto 2022. Dopo una segnalazione, la polizia locale di Quart e i veterinari del servizio Usl regionale erano intervenuti per verificare le condizioni di un pitbull. Arrivati alla casa del residente ora sanzionato, polizia e veterinari hanno trovato il cane legato alla catena in giardino e in stato di totale abbandono. Il cane è stato quindi sequestrato e il padrone denunciato.

