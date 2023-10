Alveare con più di 100mila api nel muro di una casa: "Mai visto nulla del genere"

Una cosa del genere non si era (quassi) mai vista. Scoperta straordinaria e da record in una casa di campagna a Nepi (Viterbo). L'etologo Andrea Lunerti, specializzato nella rimozione di nidi di insetti, in una parete ha trovato almeno 100mila api in più di dieci favi.

"Sono circa due anni che stanno qua dentro", dice Lunerti mentre apre un muro molto spesso: "Le mura un tempo si facevano molto consistenti", ricorda. "Ora - spiega - devo aprire una cavità e cercare di raggiungere le api. Portarle a casa vive non sarà un'impresa semplice, ma ce le metteremo tutta".

Tutto, ovviamente, bardato, dalla testa alla punta dei piedi alle dita delle mani, Lunerti si mette al lavoro. "Un lavoro sporco, faticoso e pericoloso - afferma - ma quando scopriamo per la prima volta i favi l'emozione ci fa passare tutto". Lui nella casa di Nepi ne conta tredici. "Sono enormi - sottolinea -, in questo nido ci sono almeno 100mila api". Numeri che lo rendono uno dei più grandi mai scoperti in un'abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video, da ViterboToday