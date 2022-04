Appalti truccati, raffica di arresti: c'è anche un sindaco

Gare d'appalto col trucco per favorire gli "amici". Succede in provincia di Bari. I finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno eseguito dieci ordinanze tra arresti e interdizioni a carico di altrettanti indagati. Tra le persone arrestate anche il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, attualmente anche presidente di Anci Puglia. Per lui, come riporta l'agenzia Ansa, sono scattati i domiciliari.

L'operazione è stata denominata "Amici miei". L'accusa è, a vario titolo, quella di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica.