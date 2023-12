Appartamento va a fuoco, muore una donna

Terribile incendio a Roma. Le fiamme sono divampate in un palazzo di sei piani di via dei Giornalisti, poco prima delle 18. Una donna di 95 anni è stata trovata morta al primo piano dello stabile, dove è scoppiato il rogo. L'anziana, solo in casa, è rimasta intrappolata nell'appartamento mentre il fumo aveva invaso anche le scale del palazzo, nel frattempo evacuato. Il corpo già privo di vita della donna è stato rinvenuto nell'appartamento.

Stando a quanto scrive RomaToday, a dare l'allarme al numero unico per le emergenze sono stati diversi condomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell'ordine.

Mentre i pompieri erano impegnati a spegnere le fiamme esplose tra il salone e la camera da letto, sono stati evacuati dallo stabile tutti gli inquilini del palazzo. Al momento restano ignote le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. Attualmente la situazione è sotto controllo.