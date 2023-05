Chiedono soldi per salvare i cani dall'alluvione, ma l'allarme è falso: "Vergognoso"

In rete sta circolando un video con un appello per aiutare i cani del canile di Rimini messi in pericolo dall'alluvione. La richiesta è quella di donare soldi per portare gli animali in salvo e a corredo delle immagini c'è anche una serie di indirizzi telefonici e nominativi da contattare per le apposite procedure. Peccato che l'allarme sia fasullo. L'amministrazione comunale, insieme al Canile Stefano Cerni di Rimini, ha infatti avvisato gli utenti che il contenuto in questione è del tutto infondato e ingannevole tant'è che gli animali sono stati trasferiti in altri centri già prima dell'alluvione, non appena la protezione civile ha diramato l'allerta meteo.

"Ci tengo a precisare che la notizia diffusa attraverso quel video, realizzato da una signora a noi sconosciuta, è priva di qualsiasi fondamento veritiero" dice Paola Calcagnini, veterinaria della Cooperativa Centro Fiori di Rimini e responsabile del canile comunale riminese. "I nostri amici quattro zampe, grazie all'impegno e alla spola dei volontari e dei dipendenti della Cento Fiori, unitamente alla disponibilità di San Patrignano e della Pensione Andrea Bianchi, sono stati messi subito al riparo. Uno straordinario lavoro di squadra - aggiunge Calcagnini - per far stare i nostri cani in un posto sicuro, senza il rischio di incorrere in allagamenti o altre dinamiche pericolose".

"Dover scontrarsi con fake news di questo genere" si legge nel post condiviso dal comune di Rimini, "lascia davvero l'amaro in bocca: approfittarsene di una situazione tragica - che vede la Romagna colpita al cuore da quantitativi di pioggia senza precedenti - per chiedere e intascarsi soldi è qualcosa di vergognoso e deplorevole. Significa che manca la decenza del rispetto verso una popolazione che si sta rimboccando le maniche per uscire da una situazione complessa, che ha procurato in zone a noi limitrofe anche delle vittime".