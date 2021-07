L'uomo che appende il gatto al balcone: i passanti filmano tutto e chiamano la polizia

Denunciato per maltrattamenti di animali un giovane di 26 anni. E' successo a Firenze

A Firenze un cittadino cinese di 26 anni è stato denunciato per aver appeso un gatto al balcone dopo avergli messo indosso una pettorina. L'animale, impaurito, è stato salvato da una coppia di giovani passanti che ha filmato la scena e chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia che ha salvato il gatto portandolo all'unità di igiene veterinaria di Viale Corsica. Il 26enne è stato denunciato per maltrattamento di animali. Non si conoscono i motivi del gesto.