L'appuntamento hot diventa un incubo, donna picchiata, legata e rapinata

Per una donna di 40 anni di Roma un appuntamento online si è trasformato in un incubo. Dopo aver concordato un incontro per una prestazione sessuale, è stata picchiata, legata, sequestrata e rapinata da un uomo che aveva conosciuto su un sito di incontri. Il fatto – riporta Roma Today – è accaduto a Roma, in un appartamento nel quartiere di Torpignattara. La polizia ha poi arrestato l'aggressore grazie alla collaborazione della vittima.

L'aggressione

Nonostante le ferite e lo stato di choc, la quarantenne è riuscita ad affacciarsi alla finestra e a gridare aiuto, attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato il 112. A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, e i vigili del fuoco, che sono riusciti a entrare nella casa, trovando la giovane rinchiusa nel bagno con le mani legate da una fascetta da elettricista. Dopo la liberazione, la vittima ha raccontato agli agenti che utilizzava quell'abitazione per prostituirsi e che per farlo utilizzava un sito di incontri.

E proprio sul sistema di messaggistica di quel sito era entrata in contatto con il nuovo cliente, che però, una volta entrato nella casa, l'ha aggredita, immobilizzata e intimata di consegnare tutto il denaro che aveva, minacciandola di morte. Il magro bottino che il malvivente è riuscito a estorcere alla donna sono stati dei cellulari e 35 euro. Prima di fuggire l'ha chiusa a chiave nel bagno.

L'arresto

Una volta liberata dagli agenti, la vittima ha mostrato le tracce digitali dei contatti con l'aggressore, determinanti per le indagini. Dopo diversi riscontri investigativi da parte della Procura, con accertamenti e appostamenti nel comune di Sutri, gli agenti hanno arrestato un quarantenne di origini portoghesi che ora si trova nel carcere di Regina Coeli.