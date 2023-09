Filmava le allieve sotto la doccia: condannato un ex arbitro

Aveva nascosto un cellulare negli spogliatoi in maniera tale che la telecamera riprendesse le proprie allieve della scuola arbitri di Castellammare di Stabia (Napoli) mentre erano sotto la doccia. Il loro allenatore, un ex arbitro 40enne definito da tanti come "una brava persona", è stato condannato con rito abbreviato a due anni di carcere.

I fatti risalgono al 2018, quando le cinque ragazze che hanno sporto denuncia erano appena maggiorenni. Una di loro si accorse che negli spogliatoi era stato nascosto un cellulare in maniera tale che la telecamera le riprendesse nude mentre erano sotto la doccia.

"Nessuno credeva a quello che le ragazze avevano denunciato, furono diffamate e offese. Le chiamavano 'gallinelle'", ha dichiarato l’avvocata Libera Cesino dell'associazione Libera dalla violenza che ha deciso di difenderle. "Dopo quello che hanno vissuto, nessuna di loro ha più voluto diventare arbitro".

