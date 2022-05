Il figlio viene ammonito e lui picchia prima l'arbitro e poi un tifoso

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 34enne fiorentino per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 19,30, alla centrale operativa è giunta una richiesta di intervento per una lite in un campo sportivo dove, al termine di una partita del campionato giovanissimi provinciali under14, tra la Polisportiva Firenze Ovest e l’Albereta San Salvi, il padre di uno dei giocatori della squadra di casa aveva aggredito con un pugno al volto l’arbitro e un altro tifoso, spintonato e colpito con un calcio al ginocchio. Tutto questo perché il figlio, giocatore in campo, era stato ammonito.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il violento ha sferrato un pugno al volto dell’arbitro e anche allo spettatore arrivato a difendere lo stesso direttore di gara. Nella partita l’arbitro aveva ammonito il figlio del 34enne, il quale, dagli spalti, ha iniziato ad urlare ed offendere, suscitando la reazione di altri spettatori, uno dei quali, solo perché aveva cercato di tranquillizzarlo, era stato minacciato. L'arbitro ha sospeso la partita che, ristabilita la calma, è proseguita regolarmente. Ma alla fine, quando l'arbitro ha lasciato l'impianto, è stato aggredito.

Violenza anche nei confronti dei carabinieri intervenuti per fermare il 34enne. Sono stati spinti, minacciati e offesi. Un militare ha ricevuto un calcio a un ginocchio, mentre a un altro ha anche sputato. Alla fine però le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e portarlo in caserma.