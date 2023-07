Cerca di salvare il suo frutteto dall'incendio, muore bruciato

Tragedia nelle campagne di contrada Penusiello a Ceglie Messapica: un 94enne di Martina Franca, Arcangelo Sisto, è deceduto nel tentativo di spegnere un incendio che stava divorando il suo frutteto quando è stato colpito dalle fiamme.

È accaduto nel pomeriggio di domenica 30 luglio. Sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati del rogo e i carabinieri. Per il 94enne non c'è stato nulla da fare: ha riportato ustioni in diverse parti del corpo che non gli hanno lasciato scampo. Dopo la perizia del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia. Da quanto accertato il rogo sarebbe partito dalle sterpaglie che circondavano il campo di alberi da frutto.