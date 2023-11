L'arcivescovo ha un malore per strada e muore: il suo corpo per ore sull'asfalto

Stroncato da un malore subito dopo essere uscito dal barbiere. La chiesa piange Francois Bacqué, nunzio apostolico. La tragedia in via della Scrofa, nel centro di Roma, vicino alla sede del Senato. Deceduto in strada la salma dell'arcivescovo è rimasta sull'asfalto diverse ore, per poi essere portata via dalla polizia mortuaria.

Sono da poco passate le 11:30 di ieri mattina - 9 novembre - quando il religioso esce dal locale di un barbiere. Pochi passi e poi il malore - un arresto cardiocircolatorio secondo quanto accertato dal medico legale. Siamo all'altezza del civico 59 di via della Scrofa, nella zona dei palazzi istituzionali. Viene richiesto l'intervento al 112 ma per il prelato nato nel 1936 a Bordeaux, in Francia, non c'è niente da fare.

Sul posto gli agenti dei commissariati Castro Pretorio e Trevi di polizia accertano, assieme al medico legale, il decesso per cause naturali. Sul corpo privo di vita del nunzio apostolico è stato poi messo un telo, sotto al quale Bacqué rimane diverse ore prima di essere portato via.

