Scontro tra barche all'Argentario: scartata (per ora) l'ipotesi del pilota automatico

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i conducenti delle due imbarcazioni che si sono scontrate sabato 23 luglio nelle acque fra l'Argentario e l'Isola del Giglio. La Procura di Grosseto fa sapere che si tratta di "un atto dovuto, in considerazione della necessità di dover esperire accertamenti anche di natura irripetibile. Si rappresenta comunque - si legge nella nota - che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile".

Nella collisione ha perso la vita Andrea Giorgio Coen, gallersita di 59 anni, originario di Biella. L’uomo viveva a Roma da molti anni dove dirigeva una galleria di arazzi e tappeti in via Margutta, specializzata in arazzi e tappeti. Risulta invece ancora dispersa Anna Claudia Cartoni, che si trovava sulla barca a vela assieme al marito Fernando Manzo, imprenditore romano di 61 anni.

Quanto alla dinamica dell'incidente in mare, sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti e, spiega sempre la procura, "non è possibile ipotizzare una prima ricostruzione attendibile dei fatti". Al riguardo la procura evidenzia che "non risultano, allo stato, elementi circa la possibilità di utilizzo, da parte di uno dei natanti, del cosiddetto pilota automatico. Parimenti, al momento non risulta che nessuno dei soggetti conducenti fosse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o alcoliche al momento del sinistro".

Nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame autoptico dell'uomo deceduto nello scontro e nel frattempo proseguiranno le indagini di polizia giudiziaria condotte dai militari della guardia costiera di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Grosseto.