Si tuffa nel fiume e non riemerge: morto sotto gli occhi di moglie e figli 

Una giornata di relax e divertimento insieme alla famiglia e agli amici che si è trasformata in tragedia. Un uomo albanese di 52 anni è deceduto dopo essersi tuffato nell'Oglio di fronte ad amici e familiari, moglie e figli, con i quali si era recato sulle sponde del fiume per un picnic in zona Pedrera, a Orzinuovi, nel Bresciano. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 luglio.

Argon Gjyla, residente a Comezzano Cizzago, dopo pranzo aveva deciso di farsi un bagno per rinfrescarsi, attraversando il ponte della Provinciale e recandosi sulla sponda di Soncino. Una volta entrato nell'Oglio, però, ha iniziato ad annaspare ed è scomparso sott'acqua. Alcuni uomini sono subito accorsi in suo aiuto e sono riusciti a riportarlo a riva, dove sono poi iniziate le manovre di rianimazione, in attesa di ambulanze ed elisoccorso. Una volta arrivato sul posto, il velivolo del 118 ha portato il 52enne d'urgenza al Civile, dove, purtroppo, è spirato poco dopo il ricovero. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.

