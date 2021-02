Scontro frontale mentre torna a casa: Arianna muore a 25 anni

Terribile incidente questa mattina a Pineto, in provincia di Teramo: una ragazza ha perso la vita, mentre un 34enne è rimasto ferito

Una ragazza di 24 anni, Arianna Husejnovic, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 17 febbraio, a sulla statale Adriatica a Pineto, in provincia di Teramo, nei pressi della torre di Cerrano. La giovane, che aveva appena terminato il turno di notte nell'azienda di surgelati per cui lavorava. Nello scontro frontale è rimasto ferito anche il conducente del secondo mezzo, un ragazzo di 34 anni, F.M.

Secondo una prima ricostruzione, Arianna stava tornando nella sua abitazione di Silvi a bordo della sua Peugeot 206 quando, attorno alle 6,40, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata dal 34enne. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 24enne: nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

Quando l'ambulanza è arrivata sul luogo dell'incidente Arianna era già in fin di vita: dopo il massaggio cardiaco, il personale sanitario è intervenuto anche con il defibrillatore, ma la ragazza è morta poco dopo. Il traffico sulla statale Adriatica è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire alle autorità di effettuare i rilievi.