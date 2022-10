Ritrovata Arianna Tamanti, la 13enne scomparsa da Anguillara

Arianna Tamanti, 13 anni, era scomparsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, a 30 minuti da Roma. Di lei non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 ottobre, quando è uscita di casa senza poi fare più rientro. Dopo ore d’ansia per la famiglia della 13enne, che ha lanciato un appello con diversi post diffusi sui social, sono arrivate le buone notizie. La ragazza è viva ed è stata ritrovata alla stazione di Viterbo. A ritrovare la 13enne è stata la polizia. Dopo il controllo alla banca dati, gli agenti hanno contattato i carabinieri di Anguillara che hanno subito informato la famiglia. Ora i genitori sono in viaggio per recuperare la minore che nel frattempo e' stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

La giovane, secondo quanto denunciato dalla madre, si sarebbe allontanata dopo una lite per futili motivi con la madre. Questa mattina non vedendola tornare la mamma ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Immediati gli appelli lanciati dal sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo - che aveva diffuso la foto della giovane e l'appello - e dal vicesindaco Paola Fiorucci, in costante contatto con le autorità e la famiglia. Il tam tam per le sue ricerche si era subito diffuso sui social.

"Da ieri sera è scomparsa una ragazza di Anguillara, ha 13 anni e si chiama Arianna Tamanti, era vestita di nero e da quanto sappiamo stava rientrando a casa verso le 19.00. Vi chiedo gentilmente di far girare il messaggio più possibile e di darci informazioni se ne avete (qualsiasi cosa è importante)..grazie", si legge sui social in un appello più volte condiviso. Secondo quanto si apprende, la ragazza sarebbe in buone condizioni e ora si troverebbe in ospedale per accertamenti.