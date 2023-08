Schianto tra moto e auto: Armando muore mentre torna a casa dal lavoro

La moto che sbanda, poi il tremendo impatto con il muro laterale e un secondo contro un Suzuki che in quel momento viaggiava nella direzione opposta. Un ragazzo di 36 anni, Armando Kola, di origini albanesi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, a Rovato, in provincia di Brescia. Secondo una prima e parziale ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro presso un'azienda di Sale Marasino.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica, che a questo punto però sarebbe abbastanza chiara. La moto del povero Kola è finita sotto l'auto a pochi attimi dalla prima sbandata. Il giovane è stato investito e sbalzato sull'asfalto: a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari intervenuti, non solo un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo ma anche l'elisoccorso decollato da Bergamo.

I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sotto shock ma illeso l'automobilista, un 37enne che abita in paese. La salma del defunto motociclista è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del Civile, a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Come da prassi, in casi come questi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Armando Kola, 36 anni, come detto da una vita abitava a Rovato: era originario di Scutari, città a nord dell'Albania.

