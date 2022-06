Schianto contro l'ambulanza: morto motociclista

Un uomo di 63 anni, Armando Murella, ha perso la vita in terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 28 giugno, a Torino. La vittima, segretario dell'Ugl Piemonte, residente a Moncalieri, vittima viaggiava su una Vespa Piaggio che si è scontrata con un'ambulanza che procedeva, pare dai primissimi riscontri effettuati dalla polizia locale, con la sirena accesa. Nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l?ha fatta ed è deceduto.

Le persone che viaggiavano a bordo dell'ambulanza della Croce Reale di Venaria, che si stava recando su un soccorso persona, non hanno riportato conseguenze. Il traffico è rimasto completamente bloccato. Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia locale.



(La vittima, Armando Murella - Foto da TorinoToday)

Da una prima ricostruzione dei fatti riportata da TorinoToday, ancora al vaglio degli agenti, il centauro avrebbe urtato l'ambulanza, che era in procinto di svoltare per un'urgenza, mentre era in fase di sorpasso. L'impatto è stato letale: l'uomo era già morto negli istanti in cui soccorritori sono scesi dal mezzo per verificarne le condizioni. Il centauro aveva il casco e non avrebbe battuto la testa. Murella era un dipendente di Trenitalia: aveva fatto il macchinista ed era in distacco per sindacato.