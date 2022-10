Telefona al papà ma gli risponde l'operatore del cimitero: "È morto"

Scopre che il padre è morto perché quando gli telefona a rispondere è un impiegato del cimitero comunale. È successo a Trento. Rodolfo Ravagni non sentendo il padre Armando da alcune ore lo ha ripetutamente cercato al telefono cellulare. Quando finalmente ha avuto risposta, non ha sentito la voce del genitore ma quella di un impiegato che si trovava nella camera mortuaria, che gli ha comunicato il decesso del padre.

La vicenda è riportata dalla stampa locale. Armando Ravagni era noto in Trentino Alto Adige per il suo lavoro di ingegnere e sarebbe morto per strada mentre faceva una passeggiata, stroncato da un malore. Sembra che nessuno abbia cercato di mettersi in contatto con la famiglia e adesso il figlio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trento, chiedendo accertamenti urgenti per comprendere la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.