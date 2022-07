L'anziana che minaccia la nuora di morte e in casa nasconde armi e munizioni

Nove fucili e carabine, una pistola e munizioni. E' il risultato (inatteso) di una perquisizione fatta nell'abitazione di una donna di 85 anni di Seregno (Monza-Brianza). I controlli dei carabinieri sono scattati perché l'anziana avrebbe avuto rapporti tesi con la nuora, tanto da minacciarla di morte.

L'85enne e la figlia avrebbero avuto parole pesanti per la nuova di 43 anni, da poco vedova. L'avrebbero minacciata con frasi come "Vedrai che fine ti facciamo fare" o "Di te non saprà più niente nessuno". Espressioni più gravi di quelle che normalmente si dicono in una lite familiare e che hanno convinto i carabinieri a fare delle indagini. Dagli accertamenti è emerso che l'arsenale era stato ereditato dal defunto marito e mai denunciato. Tra le armi in possesso della donna anche una che, al momento, è stata definita dai carabinieri "di incerta provenienza" e sulla quale sono in corso verifiche.