La donna arrestata perché maltratta il compagno

A chiamare le forze dell'ordine è stato lui, ormai esasperato. Una donna di 51 anni, di nazionalità straniera, è agli arresti domiciliari, a Matera, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti del convivente, di 80 anni.

Matera: la donna è agli arresti domiciliari

La polizia è intervenuta su richiesta dell'uomo, che è stato trovato in strada, dove era sceso per sottrarsi "all'aggressione della compagna", secondo quanto ha denunciato lui stesso.

In casa, gli agenti hanno trovato la donna ubriaca, che ha cercato di aggredire il convivente e lo ha minacciato di morte. L'uomo è stato portato in ospedale: ha raccontato che la donna aveva con lui un "comportamento violento", in particolare "quando si rifiutava di darle il denaro per comprare sigarette e alcolici".