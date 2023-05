Lo fermano per un controllo stradale e trovano 32 chili di droga nel cofano

Un controllo stradale che si è trasformato in un arresto per spaccio. È successo a Palermo nella giornata di ieri, domenica 28 maggio. L'uomo fermato aveva infatti nascosto nel cofano dell'auto 15 buste di hashish per un peso di 30 kg e due panetti di cocaina dal peso di 2 kg. Una quantità che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto fruttare, se venduta al dettaglio, circa 600mila euro.

L'indagato è stato accompagnato in carcere mentre sono in corso le indagini per risalire al fornitore dell'ingente quantitativo di droga e le piazze di mercato verso le quali era diretta la sostanza stupefacente. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccato un'auto sospetto con una persona a bordo. "Durante l’identificazione - spiegano dalla questura - hanno colto nel soggetto uno stato di ansia e nervosismo tali da spingerli ad approfondire l’accertamento".

L'uomo è al momento in stato di arresto con l'accusa di spaccio di droga,